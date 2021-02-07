«Печалятся как за родным»: бомжи облюбовали могилу актёра Марьянова

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Могила актёра Дмитрия Марьянова на Химкинском кладбище стала привлекать бомжей и алкоголиков, которые любят сидеть возле памятника и выпивать. На это указывает пластиковая бутылка, бокал и пирожки, обнаруженные возле захоронения. К памятнику также протоптана тропинка.

Охранники подтвердили, что на могилу периодически наведываются алкоголики и бомжи. В хорошую погоду они могут устраивать посиделки часами. За ними приходится убирать, но ведут себя они не буйно.

Мы конечно выпроваживаем, как заметим. <...> Видно, что любят его и печалятся как за родным, — цитирует работника кладбища «Экспресс газета».

Дмитрий Марьянов умер в 2017 году в возрасте 47 лет. Причиной стал оторвавшийся тромб. Актёр лечился в наркологическом реабилитационном центре «Феникс». Против директора центра Оксаны Богдановой было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности», а также пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, повлёкших по неосторожности смерть человека». Позже Богданова вышла замуж и забеременела. Суд по делу о смерти актёра продолжается.

Как писал NEWS.ru, Яна Поплавская рассказала журналистам, как Марьянов десять часов умирал в клинике. Она раскритиковала его супругу Ксению Бик, которая якобы положила мужу в клинику, чтобы накачать психотропными веществами и заставить подписать завещание. Поплавская утверждает, что Бик спаивала актёра, потом засунула его «в эту богадельню».