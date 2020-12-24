Павел Воля ответил на слухи о своём выдвижении в Госдуму

Телеведущий, резидент шоу Comedy Club Павел Воля опроверг слухи о своём возможном участии в выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом он написал в своём Instagram.
По словам шоумена, он никогда не собирался становиться депутатом нижней палаты парламента. Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к одной из парламентских партий источник
Вроде, уважаемое издание, эх. А другие «журналисты» взяли и все это перепечатали. Конечно, я ни на какие выборы не собирался, — написал телеведущий.
Кроме того, Воля представил шуточный предвыборный плакат, на котором он сообщает, что никуда не баллотируется, ничего не обещает и ничего не выполнит. Плакат он назвал «выборы в никуда».
Ранее NEWS.ru писал о том, что певица Алла Пугачёва не собирается претендовать на должность депутата Госдумы в 2021 году. Об этом сообщил её муж, юморист Максим Галкин.