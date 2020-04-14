Павел Прилучный оформлял всё имущество на себя

https://static.news.ru/photo/5429a496-7e5f-11ea-bb27-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный и Агата Муцениеце Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Актриса Агата Муцениеце позволяла своему супругу Павлу Прилучному оформлять всё движимое и недвижимое имущество на себя, так как не хотела возиться с документами. Сейчас звёздная пара решила разойтись и им предстоит делёжка совместно нажитого.

Когда они приобретали квартиру или дом, оформляли на Пашу. Не удивляйтесь, это была и инициатива Агаты тоже. Она же приехала в Москву из Риги, то есть иностранка, а в этом случае оформление всех бумаг гораздо сложнее, — рассказала подруга семьи в разговоре с KP.ru.

По её словам, артист всегда брал кредиты, покупая какое-либо имущество. Их он гасил самостоятельно без помощи жены. Кроме того, Прилучный всегда обеспечивал свою семью.

Подруга семьи считает, что актёр позволит своей жене жить в его московской квартире. А мужчина, скорее всего, поселится в загородном доме, куда будет брать детей на выходные.

Ранее NEWS.ru писал, что Муцениеце призналась: Прилучный поднял на неё руку и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом. Актриса вышла на связь с телефона своей мамы. По её словам, Павел ведёт себя неадекватно. Сидя дома в самоизоляции, он стал много пить и всё чаще срываться на детей.