Паулина Андреева рассказала, как ласково называет её Бондарчук

https://static.news.ru/photo/c89dda10-20dd-11eb-81dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: paulina_andreeva/instagram.com

Актриса Паулина Андреева рассказала, как её супруг Фёдор Бондарчук обращается к ней в домашней обстановке.

В эфире шоу Ивана Урганта она вспомнила, что весной стала невольной участницей его передачи, когда муж позвал её к экрану, чтобы она поздоровалась с телеведущим. При этом он назвал её «Поль».

«Поль» он вас называет? Не «Пауль», — с удивлением поинтересовался Ургант.

Актриса ответила положительно и рассказала, что своего мужа зовёт Федей. В ответ на это телеведущий спросил: «А нет такого, чтобы Фед?»

Нет. Федя, Фёдор, — отметила Андреева.

Ранее NEWS.ru писал, что в последние годы личная жизнь Фёдора Бондарчука стала не менее насыщенной, чем творческая. После 25 лет брака режиссёр развёлся с женой Светланой и женился на актрисе Паулине Андреевой. Поклонники драматурга называли его новую возлюбленную разлучницей и обвиняли в разрушении семьи. Бондарчук решился приоткрыть завесу своей личной жизни и рассказал о причинах расставания с первой женой.