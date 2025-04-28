Паулина Андреева после развода показала важного для нее мужчину Паулина Андреева показала фото с младшим братом Игорем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Паулина Андреева

Актриса Паулина Андреева после развода опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с важным для нее мужчиной — младшим братом Игорем. На снимке девушка обнимает родственника со спины.

Как выяснилось, у Игоря был день рождения. Актриса не стала писать многословное поздравление, лишь подписала лаконично под фотографией: «Happy Birthday».

Ранее появилась информация, что Паулина Андреева и Федор Бондарчук развелись из-за бурного образа жизни режиссера. По словам друзей распавшейся семьи, Бондарчук предпочитает шумные компании, а исполнительница главной роли в российском сериале «Метод» любит домашнее времяпрепровождение.

До этого сообщалось, что Паулина Андреева съехала из дома в Подмосковье, в котором жила с бывшим мужем. Она живет с сыном в московской квартире. Данные о расставании артистов появились в Сети еще в прошлом году. В частности, Бондарчук начал появляться на светских мероприятиях без супруги.

Тем временем в Сети стали расходиться слухи, что у Андреевой и Константина Хабенского мог завязаться роман. Актеры сыграли главные роли в сериале «Метод» о маньяках. При этом сами звезды никогда не делали официальных заявлений о каких-либо отношениях вне съемочной площадки (в сериале Андреева и Хабенский играют влюбленных).