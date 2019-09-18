https://static.news.ru/photo/3f070e04-da0a-11e9-baa3-fa163e074e61_660.jpg Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская актриса Паулина Андреева опубликовала в Instagram фото в свадебном наряде. Поклонников поразила невероятная красота и изящество как самого платья с длинным шлейфом, так и его обладательницы.

Красота! Шикарно! Прекрасно, — написано в комментариях.

Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком. По некоторым данным, минимальная стоимость наряда от Maison Bohemique составляет 300 тысяч рублей. При этом, скорее всего, Паулина выбрала платье не низшей ценовой категории. К свадебной церемонии Андрееву готовила целая команда стилистов и визажистов, чтобы ничто не омрачило главный день в жизни 30-летней звезды.