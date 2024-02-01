Патриотизм под запретом? Что рассказал Лоза, почему не крутят песни про СВО

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Лоза

Шоу-бизнес в России пытается остаться в стороне от СВО и не продвигает патриотические песни, считает известный певец и композитор Юрий Лоза. Почему патриотизм не продвигают на радио и фестивалях, что нужно сделать музыкантам для победы России и почему Лоза отказался поехать с агитбригадами в зону СВО?

Почему шоу-бизнес в стороне от СВО

Юрий Лоза 1 февраля отмечает свой 70-летний юбилей. В интервью РИА Новости композитор заявил, что песни, посвященные спецоперации ВС РФ на Украине, не находят поддержки в российской «медиасистеме».

«Как только началась спецоперация, у меня вышла песня „Ребята воюют“. Но почему-то такая явная патриотика у нас не крутится. На общие темы — такие, как „Я русский“, „Встанем“ (из репертуара SHAMAN. — NEWS.ru), — можно включать, но песня, посвященная нашему конкретному действию, не имеет шансов на публикацию», — полагает Лоза.

В интервью NEWS.ru Юрий Лоза предположил, что причиной могла быть его личная репутация.

«Моя фамилия в списке „Миротворца“ значится одной из первых, поскольку украинцы считают меня „запутинцем“. Одним из первых в нашей стране написал песню в поддержку СВО. В то же время я считаюсь каким-то изгоем на телевидении и среди властных структур. Хотя я, пожалуй, догадываюсь, почему ко мне так относятся: я же говорю то, что думаю, иногда что-то критикую и ни под кого не прогибаюсь», — объявил музыкант.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Юрий Лоза

Что нужно России для победы в СВО

Юрий Лоза призвал российский шоу-бизнес меняться в соответствии с современными реалиями и учитывать проведение СВО. Для этого необходимо, чтобы у артистов и музыкантов была «идея».

«Если мы вспомним Великую Отечественную войну, то идея всем была понятна: „Все для фронта, все для Победы“. Надо, наверное, вернуть что-то подобное. Потому и реакция на „голую“ вечеринку такая была. Что вроде бы, по идее, многие люди готовы сейчас поддержать такой лозунг, в то время как другие демонстративно выходят голыми и вешают по многомиллионной цацке на трусы», — напомнил Лоза.

Почему Лоза не поехал с концертами в зону СВО

Ранее, однако, Юрий Лоза отказался поехать в зону СВО с концертами в составе агитбригад, которые были анонсированы Министерством культуры РФ. Он объяснил, что не хочет подставлять под удар военных.

«Министр культуры не понимает, что каждый концерт на передовой — это страшная головная боль для тех, кто воюет, потому что любое скопление солдат становится лакомой целью для противника. Раньше не было космического слежения, беспилотников и орудий, стреляющих на большие расстояния, а сейчас они есть. Если уж хотите песнями и танцами поднимать дух бойцов, то делайте это в местах подготовки в глубоком тылу или госпиталях. И не мешайте нашим воинам выполнять боевые задачи, создавая им дополнительные трудности», — объявил музыкант.

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