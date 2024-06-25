Патриотизм, борьба с Пугачевой, отель в Крыму, СВО: куда пропала Ротару

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Экс-гитарист Аллы Пугачевой заслуженный артист России Александр Левшин рассказал, что певица София Ротару была очень патриотически настроенной по отношению к СССР. Почему теперь она относится к РФ антипатриотично, что певица говорила об СВО и что известно о ее недвижимости в Крыму?

Почему Ротару стала антипатриоткой

Левшин отметил, что Ротару очень изменилась после смерти своего мужа музыканта Анатолия Евдокименко. Так он прокомментировал отношение артистки к России на сегодняшний день.

«Она раньше Пугачевой начала петь комсомольские песни. Она была очень патриотически настроенной к СССР. А когда на Украине все началось, она вдруг стала антипатриотичной. Пусть она в себе разберется. Мне кажется, она изменилась после смерти мужа. Времена меняются, и каждый выбирает свою дорогу», — сказал он.

Известно, что София Ротару родилась на Украине, но активно и успешно строила карьеру в России.

Спустя полгода после начала СВО артистка вышла на связь с поклонниками и обозначила свою позицию: в соцсетях она опубликовала снимок, на котором держит платок сине-желтого цвета. Тогда певица заявила, что с самого начала спецоперации поддерживает Украину и собирается помогать родине.

Также Ротару сообщала, что находится в родном селе Маршинцы на западе Украины.

«Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях», — написала она.

В 2014 году, после включения Крыма в состав РФ, Ротару тоже встала на сторону Украины и отказалась от выступлений на территории России. Однако спустя время она изменила тактику и снова стала участвовать в российских концертах и фестивалях. В последний раз она приезжала в РФ в 2021 году на «Песню года».

Как недвижимость Ротару в Крыму может «помочь» СВО

Пятиэтажную виллу певицы Софии Ротару в Крыму стоимостью 2 млрд рублей предлагают переделать под госпиталь и санаторий для участников специальной военной операции. С просьбой выйти в суд с иском об изъятии Villa Sofia в Генпрокуратуру РФ обратились активисты движения «Ветераны России». Сообщается, что Ротару приобрела особняк в 1996 году, хотя уже тогда он был включен в реестр национального культурного наследия.

По данным источника, вилла обошлась певице всего в $500. После бывшая «больница Роффе», построенная в XIX веке, была превращена в лакшери-отель Villa Sofia. Теперь представители «Ветеранов России» заявляют, что Ротару могла завладеть зданием с нарушением закона. Ее также обвиняют в финансовой поддержке ВСУ, добавляют СМИ.

Бывший концертный директор Ротару Сергей Лавров в беседе с NEWS.ru назвал неподтвержденной информацию, что виллу артистки в Крыму могут изъять для нужд спецоперации. По его словам, аналогичные данные появлялись в отношении особняка шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и певицы Аллы Пугачевой, однако «воз и ныне там».

«Насколько знаю, Ротару купила особняк законно, он был в свободной продаже. По сути, она на эту виллу заработала, сколько она пахала, ездила по гастролям… В общем, никто ничего не отбирает», — отметил Лавров.

Как Ротару конкурировала с Пугачевой

Продюсер Сергей Дворцов считает, что Алла Пугачева и София Ротару — талантливые певицы и две примы эстрады, которые конкурировали между собой, если встречались на одном мероприятии, сообщает портал «Страсти».

«Начнем с того, что София Ротару и Алла Пугачева — две примы. Одна прима нашего шоу-бизнеса, другая — украинского. Когда они появлялись на одном мероприятии, то была колоссальная конкуренция в гонорарах и эфирном времени: каждая тянула одеяло на себя. У них всегда были терки. В последнее время ни один федеральный канал не приглашал в одну программу Ротару и Пугачеву, потому что знали, чем дело закончится», — заявил продюсер.

По словам Дворцова, Алла Пугачева всегда была более востребована, поэтому соглашалась на выступления только за гонорар от 20 млн рублей. В то же время София Ротару могла выйти на сцену за 10 млн рублей.

При этом продюсер отметил, что в последние годы карьеры артисток Ротару была более желанным гостем на новогодних концертах и мероприятиях.

«Считаю, что были времена, когда она затмевала Пугачеву. И, конечно, Алла Борисовна злилась. Ходили слухи, что она ставила ультиматум: либо она, либо Ротару. Каждый бьется за место под солнцем», — резюмировал продюсер.

В свою очередь продюсер и режиссер Виктор Кинн отметил, что Ротару уже в 80-е и 90-е годы, выступая на концертных площадках по всему СССР, была артисткой и человеком с очень большим гонором, поэтому конкурировала с Аллой Пугачевой за место главной певицы советской и российской эстрады. Он назвал Ротару исполнительницей со «специфически народным образом», которому она никогда не изменяла.

«Человек с очень большим гонором, цену себе знала. Голосина у нее был, конечно, слава богу! Своему „специфически народному“ образу она никогда не изменяла — украинско-молдавская певица», — подчеркнул Кинн.

Друг друга Ротару и Пугачева действительно недолюбливали, подтвердил режиссер. По его словам, они даже не участвовали в одних концертах.

Кинн добавил, что даже артисты, которые «сейчас имеют совесть плевать в СССР», не стали бы звездами, если бы они были зациклены только в рамках своих республик. «Взрастил их именно СССР», резюмировал собеседник издания, а дальше — «что выросло — то выросло».

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