Пасынок Джигарханяна обвинил молодую жену Петросяна в распускании слухов

https://static.news.ru/photo/0f15cafc-4ca8-11eb-b8b0-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Степан Джигарханян считает автором слухов о тяжёлой кончине актёра не только его бывшую жену Цымбалюк-Романовскую, но и жену Петросяна Татьяну Брухунову. Речь идёт о том, что Джигарханян свои последние дни в клинике якобы провёл в муках и одиночестве.

Пасынок актёра уверен, что Цымбалюк-Романовская поделилась сплетнями с Брухуновой, потому что сам Петросян не имеет к Джигарханяну никакого отношения, артисты никогда не дружили и не общались.

Он не знал и не мог знать истинное положение дел. Думаю, этот бред ему подсказала его молодая жена. А они — Виталина и Татьяна эта петросяновская — не то чтобы прямо подруги, но общаются, оттуда и ноги растут, — предположил Степан Джигарханян в интервью KP.RU.

Пасынок актёра не сомневается, что «эту карту» сторонники Цыбалюк-Романовской, которых Степан окрестил «кучей шавок», будут «усиленно разыгрывать».

Что до Цымбалюк-Романовской, пасынок актёра подтвердил, что Джигарханян действительно с ней чувствовал себя лучше. Но не потому, что в этом есть заслуга Виталины, а просто он был гораздо моложе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медработница клиники, где умер Армен Джигарханян, рассказала о состоянии актёра перед смертью. По её словам, артист поступил к ним в запущенном состоянии и за ним, вероятно, никто не ухаживал.