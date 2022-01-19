Пассажирка раскрыла подробности инцидента на рейсе с Волочковой

После просьбы надеть в самолёте маску Анастасия Волочкова начала скандалить, сообщила пассажирка рейса, сидевшая недалеко от балерины, Юлия Курепова, передаёт РЕН ТВ. Она также допустила, что Волочкова находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об инциденте в самолёте, прибывшем в Шереметьево из Мальдивской Республики, стало известно накануне. По словам самой балерины, конфликт спровоцировал стюард.

Случилось то, что Анастасия не просто не соблюдала правила, она некорректно начала ругаться, спорить. Понятное дело, никому не хочется носить маску в самолёте. Мне также это не очень приятно. Когда её попросили надеть маску, она начала жутко спорить, доказывать неоднократно, — сказала Курепова.

Она добавила, что происходящее Волочкова снимала на мобильный телефон. Кроме того, свидетельница предположила, что артистка была в нетрезвом состоянии. По словам Куреповой, весь полёт она с кем-то спорила и всячески привлекала к себе внимание.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова намерена подать в суд на бортпроводника самолёта, потребовавшего от неё надеть медицинскую маску. Балерина и её спутник уверены, что стюард спровоцировал скандал намеренно. По словам Сергея, который сопровождал артистку в полёте, инцидент произошёл, когда балерина опустила маску, чтобы выпить кофе. В этот момент к ней подошли сразу три бортпроводника и начали снимать всё происходящее.

Мужчина заявил, что сотрудники авиакомпании грубо требовали от Волочковой надеть маску и «вытягивали на конфликт». В результате по прибытии на борт самолёта вызвали полицию. Артистке пришлось провести в отделении пять часов.