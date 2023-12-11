Паспорт Украины, мнение об СВО: чем известна Бадоева, заменившая Галкина

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Жанна Бадоева

Телеведущая Жанна Бадоева заменит шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в шоу «Лучше всех» на Первом канале. Что о ней известно?

Чем занималась Бадоева до работы на «Первом канале»

Жанна Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй, однако большую часть жизни прожила на Украине — в начале 1990-х семья перебралась в Киев. У звезды два образования: строительное и режиссерское.

Телеведущая стала первой женщиной в шоу Comedy Club U.A. В 2000-х она принимала участие в создании шоу «Танцую для тебя» на телеканале «1+1», «Суперзвезда», «Шарманка» и «Лялечка».

В 2011 году был придуман формат программы «Орел и решка» на украинском телеканале «Интер», ведущей которого стала Бадоева и ее супруг Алан. В 2012 году, после третьего сезона, звезда ушла из проекта, вернувшись лишь в февраля 2015 года на время съемок 10-го сезона передачи. В 2017 году Бадоева вела один выпуск «звёздного» сезона «Орла и решки».

На российском телевидении артистка дебютировала благодаря каналу «Пятница». В 2015 году появилась программа «Битва салонов», где Бадоева была вела первый и второй сезоны, после чего участвовала в авторской передаче «#ЖаннаПожени». В рамках нее ведущая показывала свадьбы, которые она организовывает лично в разных уголках планеты.

В 2017 году Бадоева возглавила проект «ЖаннаПомоги». Ведущая помогала девушкам, которые стеснялись своей внешности и отдавали предпочтение интернет-знакомствам, а не свиданиям в офлайне.

В 2018 году была одной из соведущих «Орла и решки. Россия» на телеканале «Пятница!». Ее партнерами по площадке были Настя Ивлеева, Регина Тодоренко, Антон Птушкин, Юлия Коваль и другие.

Есть ли у Бадоевой украинский паспорт

В марте 2019 года стало известно, что Бадоева отказалась от украинского гражданства. Телеведущая отмечала, что решилась на это после переезда в Италию в 2015 годуа у самого. Журналистка подчеркивала, что не ведет украинские передачи, и предполагала, что не интересна аудитории республики.

«Я уехала из Киева. Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, я развлекаю людей всего мира», — объясняла режиссер.

Фото: Пресс-служба Первого канала Жанна Бадоева

Правда ли, что Бадоеву хотели уволить с «Первого канала»

Бадоева не первый год знакома зрителям Первого канала. С февраля 2019 года она вела программу «Жизнь других», в которой рассказывала о путешествиях по разным странам и городам, а также о стиле жизни в разных регионах. После начала СВО съемки передачи были приостановлены. Спустя больше полугода, 7 октября 2022 года, Бадоева анонсировала возвращение «Жизни других», в съемках которого произошел многомесячный перерыв.

После этого писатель и журналист Михаил Шахназаров возмутился происходящему. Он назвал Бадоеву «гражданкой Украины, Израиля и других стран»

«Это диверсия и есть. Днем кричат, что наши ребята, бойцы, утюжат позиции, а с утра пораньше — Бадоева. <...> Они будут тащить оттуда, потому что это диверсия. Вот Бадоева вновь на Первом канале. Почему? А потому что кто-то дает сигнал, мол, появилась Бадоева, потом Галкина (признан в РФ иностранным агентом) привезем, потом [Ивана] Урганта», — негодовал Шахназаров в одном из интервью.

Похожей точки зрения придерживалась и председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она призвала гендиректора Первого канала Константина Эрнста уволить Бадоеву.

«Мне непонятно, каким образом на главное федеральное телевидение в качестве ведущей вернулась гражданка Украины и Италии Жанна Бадоева, которая выступает против специальной военной операции. Полагаю, что таким персонам не место на ТВ и ее необходимо снять с эфира», — заявила тогда Останина.

Как Бадоева высказывалась об СВО

Бадоеву критиковали за то, что 24 февраля 2022 года она опубликовала в своих социальных сетях флаг Украины. Изображение она подписала фразой: «Самое страшное утро 24.02.2022. Страх и ужас».

Иных комментариев относительно ситуации на Украине Бадоева не давала.

Несмотря на поднявшуюся волну критики, «Жизнь других» осталась в сетке вещания. Первые выпуски, вышедшие в эфир после паузы, были посвящены мексиканскому Канкуну, а утром 23 октября 2022 года Бадоева вернулась в эфир с выпуском о Намибии.

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