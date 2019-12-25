https://static.news.ru/photo/61f0c6c4-271e-11ea-a83f-fa163e074e61_660.jpg Павел Ивлев Фото: Скриншот traffic underground brand/youtube.com

Российского хип-хоп-исполнителя и видеоблогера Павла Ивлева, выступающего под псевдонимом Паша Техник, оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав сроком на два года из-за ДТП.

Артист находился в состоянии алкогольного опьянения на момент аварии, сообщает РЕН ТВ. Также уточняется, что инцидент произошёл 2 ноября, а 12 декабря дело направили в суд.

Как ранее писал NEWS.ru, более 14 тысяч водителей были задержаны на московских дорогах по подозрению в употреблении спиртных напитков за восемь месяцев текущего года. Почти половина из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.