Партнёр Бузовой по «Ледниковому периоду» ответил на слухи об их романе

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Российский фигурист Дмитрий Соловьёв прокомментировал предположения о том, что его связывают романтические отношения с певицей Ольгой Бузовой, с которой они вместе выходят на лёд в проекте «Ледниковый период».

Он отметил, что слухи возникли на пустом месте и пояснил, что оба они актёры, поэтому им нужно отыгрывать на льду весь спектр эмоций.

Мы — актёры, мы должны играть. Я и Ольга — на одной волне, может, поэтому у людей создаётся определенное впечатление о нас, — заявил Соловьёв «Собеседнику».

Фигурист также рассказал, что у него есть девушка, а общественности давно известно о романе Бузовой с блогером Давидом Манукяном. Несмотря на это на льду они единое целое, за его пределами каждый занят своей жизнью. Связывают их сугубо профессиональные отношения, заключил Соловьёв.

Как писал NEWS.ru, ранее Бузова призналась, что забыла о музыке из-за фигурного катания.