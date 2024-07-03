Пародия на SHAMAN, отказ от шуток про РФ: куда пропал Александр Гудков

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Комик Александр Гудков стал лицом нового юмористического проекта. Что известно о жизни шоумена, как пародия на SHAMAN повлияла на него, почему он решил отказаться от шуток о России?

Лицом какого проекта стал Гудков

Издание «Абзац» сообщает, что юморист стал лицом проекта для медицинских работников «Смехосоматика» и теперь будет его ведущим на регулярной основе. Первое мероприятие проекта состоялось в начале июня. Следующее пройдет в конце октября.

По информации журналистов, чтобы пройти обучение стендапу от именитого комика, медикам придется заплатить 45 тысяч рублей. Вместе с ним на сцене появится его коллега Екатерина Варнава. Как пишет издание, проект зарабатывает не только на учениках, но и на рекламе, потенциальным спонсорам нужно заплатить от 250 тысяч рублей до 1 млн. Часть из этой суммы пойдет в карман юмористам.

Правда ли, что Гудков отказался от шуток о России

В январе Telegram-канал Mash писал, что Александр Гудков решил отказаться от шуток про Россию. По данным канала, теперь сценарии его выступлений будет прописывать заказчик.

Как пишут авторы канала, теперь Гудков «готов выступать по бумажке на корпоративах» без какой-либо отсебятины. Mash со ссылкой на представителей комика также уточнил, что Гудков находится в Москве и никуда не уезжал. В то же время, говорится в публикации, востребованность шоумена упала, но он готов дать концерт за 2 млн рублей + 10% на ИП.

Позднее Mash заявил, что комик до конца лета отказался давать концерты в России. Канал со ссылкой на источник в окружении артиста пишет, что шоумен взял перерыв, так как не «в ресурсе» и не хочет появляться на публике.

По данным Mash, комик также не хочет выступать по заранее оговоренному сценарию заказчиков. Кроме того, указал канал, спрос на концерты Гудкова упал из-за длительного отсутствия.

Как пародия на SHAMAN повлияла на Гудкова

В начале сентября 2022 года Mash утверждал, что Гудкову может грозить пять лет колонии за пародию на клип певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) «Я русский». Тогда шоумен опубликовал ролик с названием «Я узкий», высмеивающий композицию SHAMAN.

Председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков написал официальный запрос в Следственный комитет, попросив возбудить в отношении Гудкова уголовное дело по статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Если бы шоумена признали виновным, то ему грозило бы от двух до пяти лет лишения свободы.

19 января текущего года Mash сообщил, что Гудкова могут признать иностранным агентом в России. По информации источника, с соответствующей инициативой в СК и Минюст обратились общественники из организации «Молодой десант».

Telegram-канал утверждает, что активисты пересмотрели выступления Гудкова и нашли в них негативные высказывания о спецоперации и призывы к помощи украинцам. Как уточняет Mash, ведомства приняли к рассмотрению заявления общественников.

Уезжал ли Гудков из России

В конце сентября 2022 года появилась информация, что Гудков покидает Россию на фоне объявленной президентом страны Владимиром Путиным частичной мобилизации. Mash публиковал кадры, на которых комик, как утверждал Telegram-канал, собирается отправиться в Ташкент.

«Он (Гудков. — NEWS.ru) не стоит в очередях, ведь выбрал не самое популярное направление — солнечный Ташкент. Там его заметили наши подписчики», — отмечалось в публикации ресурса от 29 сентября.

Спустя два месяца Mash сообщил, что Гудков на время вернулся в Россию и собирается выступать на корпоративах вместе с Варнавой или телеведущим Константином Анисимовым.. Telegram-канал опубликовал фотографии райдера артистов.

«Протеже Ивана Урганта просит для себя 2 млн + 10% на ИП, но выступать согласен только в паре с коллегой Екатериной Варнавой или Константином Анисимовым. Варнава обойдется в дополнительные два ляма, а вот Анисимов поскромнее: 400 тысяч рублей — и договорились. В Москве нужна только гримерка, несколько зарядок на айфон, кофе, боржоми и пара бутылок пино-гриджио», — писал Mash 29 ноября 2022 года.

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