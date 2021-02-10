«Пародия на пародию»: Май Абрикосов раскритиковал творчество Бузовой

https://static.news.ru/photo/1328aa5e-6bae-11eb-ac12-96000091f725_660.jpg Роман Тертишный Фото: tertishnyi_official/instagram.com

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Тертишный, также известный под псевдонимом Май Абрикосов, на своей странице в Instagram раскритиковал Ольгу Бузову. По словам артиста, певица со своими историями выглядит как «бородатый анекдот».

Оля повторяется со своими историями, разводами, расставаниями со слезами, похищениями, нападениями, и в целом выглядит как бородатый анекдот, — написал он.

Абрикосов отметил, что теледиву часто обвиняют в плагиате, как и весь российский шоу-бизнес, который, в свою очередь, пародия на зарубежный шоу-бизнес. В результате Бузова получается «пародией на пародию, копируя стиль знаменитостей». Видимо Ольга не имеет своего образа, считает он.

Её поступки расходятся с её словами. То ребенка грозится усыновить, не будучи замужем, то 17 месяцев отношений с Давой празднует, а то мать его опущенной называет, — заключил Роман Тертишный.

Он также прокомментировал обвинения Бузовой в сатанизме, после того, как она перекрестилась треугольником. По мнению Абрикосова, Ольга уже взрослая женщина и должна нести ответственность перед 20 млн подписчиков, а не «вести за собой во тьму». Показывая, осознанно или неосознанно, сатанинские знаки она несёт негативный посыл для людей, которые смотрят или повторяют.

Ранее комик Тимур Батрутдинов высказался о любовных страданиях своей подруги Ольги Бузовой после расставания с возлюбленным. Он заявил, что певица является сильной женщиной. Батрутдинов считает, что девушка «вытерпит всё», писал NEWS.ru.

Разрыв Бузовой и Манукяна случился после того, как они сыграли свадьбу на Мальдивах. Эта церемония не имеет в РФ юридической силы. Поэтому формально нового замужества у певицы не было. Позднее телеведущая уточнила,что Дава изменял ей и поднимал на девушку руку. Мать Манукяна в ответ обвинила звезду «Дома-2» в пристрастии к алкоголю и распущенности.