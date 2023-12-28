Парнем Ивлеевой заинтересовались в Генпрокуратуре после «голой» вечеринки Mash: Генпрокуратура проверит возлюбленного Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Парня блогера Анастасии Ивлеевой Бориса Махмурова проверят на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, поводом послужило обращение в Генпрокуратуру религиозной группы «Барство Морозов-Златоуст» после «голой» вечеринки.

По данным канала, организация обратила внимание на 21-летнего юношу из-за его внешнего вида. Общественники нашли его образ и поведение в ходе вечеринки недостойными. Если Генпрокуратура найдет в действия Махмурова признаки противозаконной деятельности, он может встретить Новый год под стражей.

Махмуров работает моделью, его родители — актеры. Они сыграли в таких картинах, как «Сыщик петербургской полиции» и «Левиафан, искупление, чудо». Также отец молодого человека до начала карьеры артиста работал в международном банке.

Mash отмечает, что после начала шумихи Махмуров испугался последствий и открестился от Ивлеевой. Канал связывает это событие со словами блогера в ее ролике с извинениями о том, что за нее некому заступиться.

Ранее сообщалось, что вечеринка Ивлеевой оставила певицу Лолиту Милявскую без выступлений. По данным Telegram-канала Baza, был отменен концерт, запланированный на 10 февраля, а выступления 3, 22 и 26 января оказались под вопросом.