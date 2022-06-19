«Парикмахер уводит Галкина из семьи»: Галкин пожаловался на травлю в СМИ Галкин пожаловался зрителям в Израиле на российские СМИ

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Максим Галкин на одном из концертов в Израиле рассказал, что его травят журналисты в России. Поводом становятся его новые публикации в соцсетях, которые СМИ якобы тут же выворачивают наизнанку.

Я выкладываю видео с гастролей в Израиле, где вечером катаюсь на велосипеде. Тут же пишут журналисты: «Галкина потянуло на историческую родину», «Зачем Галкину обрезание?». Круче всего было: «Пугачёва отобрала у Галкина всё и выгнала из страны на одном велосипеде». Как они придумывают эту бредятину? — искренне возмущается артист.

Экс-ведущий Первого канала не оставил и тему с причёсками, которые он любит «менять периодически». Это, по его словам, тоже стало поводом для «издевательств» со стороны российских журналистов, которые буквально пытались перещеголять друг друга в высмеивании покинувшего родину артиста.

«Галкин вышел в свет со своей новой», «Новая стрижка Галкина: неужели Максим поменял парикмахера и изменил стилю», «Юморист изменил парикмахеру со стилистом». Я так обалдел. Написал опровержение, что у меня один парикмахер. Написал, что у него большой опыт и прекрасные руки, — перечислил заголовки в СМИ Галкин.

Но и это представители прессы «на родном берегу» не оставили без внимания, а тут же подхватили и преподнесли читателям в самых разных видах вплоть до пикантных.

Зачем я это написал? «У парикмахера Галкина прекрасные руки и большой опыт», «Галкин заявил, что у его парикмахера большой». Ну и как следствие: «Опытный парикмахер уводит Галкина из семьи», — недоумевает допустившие негативные высказывания о стране юморист.

Ранее Максим Галкин опубликовал семейное фото со своего дня рождения. Снимок демонстрирует полную идиллию: на фоне праздничного торта на переднем плане сидит сама Пугачёва, за её спиной Галкин обнимает детей. Все счастливо улыбаются, демонстрируя спокойную и сытую жизнь.