«Парад фриков»: певица Мария Чикова резко высказалась о Евровидении Певица Мария Чикова назвала конкурс «Евровидение» парадом фриков

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Мария Чикова

Международный песенный конкурс «Евровидение» стал похож на «парад фриков», высказалась в беседе с NEWS.ru российская певица Мария Чикова. По ее мнению, шоу уже давно устарело, поскольку сейчас слушатели следят за музыкальными новинками в социальных сетях, где могут в любой момент послушать различных артистов со всего мира.

Я считаю Евровидение абсолютно устаревшим. <...> Сейчас есть соцсети, интернет, стриминговые сервисы. Молодежь следит за музыкальными новинками в сетях, берет тренды из YouTube. Я сейчас могу в любой момент послушать артистов из Индии, Африки, Китая, Австралии, да из любой точки мира! Так же и они могут посмотреть и послушать нас! <...> Название ассоциируется разве что с парадом фриков. Странные люди, странно одетые, что-то странное поющие… Не все, конечно. Но большинство — точно! — сказала Чикова.

Как отметила певица, Филипп Киркоров и другие артисты его уровня могли что-то потерять от того, что Россия больше не участвует в «Евровидении», однако молодежь — точно нет. По словам Чиковой, она даже не заметила, что музыкальный конкурс больше не показывают на российских телеканалах.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Евровидение не несет никакой смысловой нагрузки, кроме политической. По его мнению, в конкурсе нет музыки. Пригожин добавил, что готовь помочь в организации российского аналога шоу — «Интервидения», однако ему ничего не известно о ходе его создания.