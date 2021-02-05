Папунаишвили объявил о разводе

https://static.news.ru/photo/f5e2f680-67c4-11eb-8109-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Хореограф Евгений Папунаишвили официально объявил, что разводится с женой Салимой Бижабер. У пары есть трёхлетняя дочь София.

Так бывает. Мы с Салимой больше не вместе. Лучше это узнать от нас, и я очень вас прошу деликатно отнестись к этой новости. Мы сделаем всё, чтобы наша дочка София росла здоровой и счастливой. Никаких интервью и комментариев на эту тему не будет, — написал Папунаишвили в Instagram.

Слухи о том, что супруги расстаются, появились ещё осенью прошлого года. В Сети писали, что они уже несколько месяцев не живут вместе. Тогда хореограф опровергал эту информацию.

Евгений и Салима были вместе три года. Они познакомились несколько лет назад в салоне красоты и уже через несколько месяцев Папунаишвили сделал предложение. Сейчас 39-летний хореограф принимает участие в очередном сезоне популярного шоу «Танцы со звездами». Его партнёршей стала актриса Екатерина Гусева.

Как писал NEWS.ru, Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили исполнили испанский пасодобль в совершенно необычной манере. Актриса и хореограф танцевали под живую музыку в исполнении грузинского рэпера Вахтанга на фоне стелы с надписями на грузинском языке. Яркий и страстный по сути танец артисты превратили в некую лезгинку, что не прошло незамеченным. Об этом по окончании выступления заявил судья проекта Егор Дружинин.

Идею постановки попытался объяснить Евгений Папунаишвили, сказавший, что он никогда не забывал о своих корнях и в танце хотел выразить свою любовь к малой родине. Это некоторым образом смутило судью Николая Цискаридзе, который в этот момент выглядел слегка растерянным. Хореограф внимательно читал надписи на стеле, все они содержали признание в любви Грузии.