«Папу срочно прооперировали»: Кожевникова рассказала об ужасных праздниках

https://static.news.ru/photo/0eab9568-533f-11eb-8588-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Мария Кожевникова собиралась провести новогодние каникулы спокойно и в семейном кругу, однако самые близкие люди в итоге и заставили её сильно понервничать. Госпитализация потребовалась отцу звезды сериала «Универ».

36-летняя Мария поделилась со своими подписчиками трудностями и призналась, что отцу, советскому хоккеисту, двукратному олимпийскому чемпиону Александру Кожевникову, было плохо несколько дней, но он не решался обратиться за помощью к специалистам.

У папы немного щека начала воспаляться, и так как у хоккеистов почти нет зубов, Александр Викторович сказал, что ничего страшного. Потом все ухудшилось, но папа пил таблетки и настаивал, что все нормально, на третьи сутки он уже почти не мог говорить. Мы вызвали врачей, которые в срочном порядке забрали его в больницу и тут же прооперировали, — написала Кожевникова в Instagram.

Операция прошла успешно, по словам Марии, у отца откачали 70 миллилитров гноя. Однако у Александра Викторовича ещё много проблем со здоровьем из-за профессиональной деятельности.

Но, как оказалось, это не все испытания, которые поджидали актрису. Параллельно с отцом проблемы со здоровьем начались и у свекрови — женщина заразилась коронавирусом. Кожевникова призналась, что один из дней она провела «исключительно с врачами вживую и по телефону, вызывая скорые». Сейчас мама мужа в больнице, а за её состоянием внимательно следят врачи. Звезда пожелала родственнице скорейшего выздоровления, и к её словам присоединились поклонники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после того как родные Анастасии Заворотнюк подтвердили, что она тяжело болеет, старшая дочь актрисы Анна долго не рассказывала о делах своей семьи. Недавно она поделилась с подписчиками новостями о младшей сестрёнке Миле Чернышёвой, которой в октябре исполнилось два года.