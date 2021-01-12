«Папина дочка» Арзамасова запечатлелась в Сочи в блузке с глубоким декольте

https://static.news.ru/photo/e8ad9ee4-5521-11eb-9ba7-fa163e074e61_660.jpg Лиза Арзамасова Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

«Папина дочка» Лиза Арзамасова показала, как наслаждается тёплой зимой в Сочи. Молодая жена Ильи Авербуха запечатлелась на берегу моря в блузке с глубоким декольте.

В Сочи идут выступления «Ледового шоу» фигуриста, на которые актриса приехала вместе с мужем. Арзамасова поделилась впечатлениями от своего состояния с подписчиками. По её словам, она переполнена нежностью и счастьем.

Поэтому даже прогуливаясь в одиночестве по пляжу, Арзамасова фотографируется, чтобы навсегда запечатлеть моменты счастья. Тем более, что к этому располагает и погода: январь в Сочи выдался настолько тёплым, что «папина дочка» сняла пальто и осталась в блузе в глубоким декольте.

Эмоциональный кадр произвёл на поклонников актрисы глубокое впечатление. Они признали, что жизнь рядом с любимым мужчиной сделала из Арзамасовой настоящую красавицу.

«Лиза, ты сама нежность», «Лиза расцвела», «Ну, какова — красота!», «Благородная. Красивая», «Взгляд добрый, нежный», написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Лиза Арзамасова, недавно вышедшая замуж за фигуриста и продюсера Илью Авербуха, опубликовала трогательное фото со своим супругом, оставив под ним подпись, не оставляющую сомнений в том, что она счастлива.