«Папина дочка» Арзамасова впервые рассказала о романе с Авербухом

https://static.news.ru/photo/08095436-fd5c-11ea-a59c-fa163e074e61_660.jpg Лиза Арзамасова Фото: Svklimkin/wikipedia.org

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова поделилась откровениями о личной жизни с фигуристом Ильёй Авербухом. До этого времени актриса хранила молчание, лишь однажды опубликовав будто случайное фото из авто Авербуха, где в кадр попала его рука.

Теперь же Арзамасова в открытую прокомментировала слухи о своей личной жизни и рассказала, почему была вынуждена держать свои отношения в секрете.

Для того чтобы рассказывать про личное, нужно, чтобы появилось желание. Когда оно появится, я обязательно с вами поделюсь. Или — мы поделимся, — заявила молодая актриса в интервью изданию «7 дней».

Арзамасова добавила, что она читает много высказываний о себе совершенно незнакомых ей людей, что её сильно удивляет.

Я пока про личную жизнь могу сказать только одно: у меня все хорошо. Этим летом я счастлива, — резюмировала актриса.

Известно, что дружить влюблённые начали, когда Лиза была ещё несовершеннолетней. Любовь между ними вспыхнула якобы пару лет назад. Фигурист, по слухам, уже познакомил Арзамасову со своими родителями. У него есть сын Мартин от брака с Ириной Лобачёвой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Илья Авербух обязательно сделает предложение «папиной дочке» Лизе Арзамасовой, но накануне объявленной даты между ними начнётся разлад. Сейчас же пара переживает бурный и интересный роман, большую любовь.