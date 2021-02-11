«Папина дочка» Арзамасова ужаснула фанатов внезапно постаревшим видом

https://static.news.ru/photo/90a36b00-6ca7-11eb-b262-96000091f725_660.jpg Лиза Арзамасова Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Лиза Арзамасова опубликовала фото в тёплой куртке с капюшоном и пуховом платке, чем напрочь разочаровала поклонников. Молодая жена Авербуха выглядит на снимке настолько постаревшей, что её вид показался подписчикам нелепым.

Актриса признаётся, что зима в этом году ей очень нравится и даже привычное февральское «поторапливание» этого времени года ушло на второй план.

Почему-то поймала ощущение из детства: снег хрустит под ногами таааак вкусно! То ли я сошла с ума, то ли он и вправду несколько последних лет подряд был рыхлым и слишком мягким и не хрустел так. Я иду и с каждым шагом балдею и улыбаюсь: «хрусь, хрусь»! И звонко так! И мороз приятный, — поделилась впечатлениями с поклонниками Арзамасова.

Но пользователи не оценили откровений артистки. Более того, их сильно удивило, что после свадьбы Арзамасова просто ничего не рассказывает о своей семейной жизни. «Лиза, не обижайся, но на фото здесь как бабуля», «Лиза, почему у вас с Ильёй почти нету совместных снимков? И вы о нём ничего не рассказываете, напишите о своём союзе с ним, пожалуйста», наперебой писали поклонники.

Впрочем, это не первая метаморфоза, которая происходит с «папиной дочкой». Подписчики уже не раз замечали изменения, которые происходят с актрисой после замужества. В начале февраля юная супруга Авербуха опубликовала фото, на котором выглядит не такой юной, как до бракосочетания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что психолог Борис Хигир, написавший несколько книг по физиогномике, считает, что браки между людьми с большой разницей в возрасте обречены на провал. По его словам, у таких пар возникают проблемы в сексе.