«Папина дочка» Арзамасова оставит сына и выйдет на сцену в конце сентября

«Папина дочка» и молодая жена Ильи Авербуха Лиза Арзамасова не собирается сидеть в декрете и уже в конце сентября вернётся в театр. Для молодой мамы, у которой 15 августа на свет появился первенец, спектаклей запланировано чуть меньше обычного, пишет Teleprogramma.pro.

Арзамасова сыграет в МХТ имени Горького в спектакле «Нюрнбергский вальс», а также в постановке «Зимние заметки о летних впечатлениях» Театра наций. В обеих спектаклях актрисе предложены главные роли. Новоиспечённый отец также занят работой, супругу и сына он смог забрать только через неделю.

Авербух занимается подготовкой праздника к 800-летию Нижнего Новгорода.

Мне удалось вырваться, чтобы поздравить Лизу и увидеть малыша. После этого всю неделю я был в Нижнем Новгороде. После мероприятия первые мысли — о семье. А про отпуск пока не думаю, так как впереди большое количество проектов. Я счастлив, что мне доверили мероприятие такого масштаба. Но у меня большой опыт. Я был режиссёром церемонии открытия чемпионата мира по хоккею и чемпионата мира по футболу в Москве, открытия Универсиады в Красноярске, — поделился фигурист.

Как только Арзамасова выйдет на сцену, с новорожденным малышом собирается сидеть отец. Он уверен, что не растерял навыки прошлых лет и сумеет справиться с ребёнком.

Ранее фигурист Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова раскрыли имя своего ребёнка. Они назвали сына Львом.