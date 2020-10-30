«Папа вырезает тыкву»: Навка показала, как Песков готовится к Хеллоуину

Фигуристка Татьяна Навка показала, как её муж Дмитрий Песков и дочь Надя готовят атрибутику к кануну Дня Всех Святых.
На домашнем видео запечатлено, как пресс-секретарь президента РФ сначала наносит на тыкву рисунок, а после вырезает его ножом. Отец семейства предпочёл классическое оформление так называемого светильника Джека и изобразил на тыкве зловещее зубастое лицо. Дочь следила за процессом не отрываясь.
Папа вырезает тыкву... Ювелирная работа! — подписала видео Навка.
Как писал NEWS.ru ранее, культовый американский режиссёр и сценарист Квентин Тарантино в разговоре с журналистами рассказал, какой фильм он хотел бы порекомендовать всем для просмотра на Хеллоуин.