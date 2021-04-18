«Папа!»: Бедрос Киркоров оказался гостем в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/5ac7b0a6-a071-11eb-a7ce-96000091f725_660.jpg Бедрос Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

Бедрос Киркоров буквально вогнал в шок жюри и зрителей шоу «Маска» на телеканале НТВ. Певец оказался участником шоу под маской Султана, в то время как его звёздный сын сидел в жюри.

Бедрос Киркоров оказался приглашённой звездой в новом выпуске. Он исполнил песню «Если б я был султан». Когда настал момент снять маску именно ему, члены жюри единодушно предположили, что в образе Михаил Галустян. Однако увиденное повергло их в шок.

Ааааа, — вскричал Киркоров, увидев отца.

Внуки тут же выскочили и сказали, что сразу поняли, кто скрывается под образом Султана. Они заметили, что дедушка пропал, хотя он обычно с ними сидит и смотрит шоу. В ответ на это Филипп добавил, что не видел отца уже два дня.

А я думал, куда пропал... — заметил Филипп Киркоров.

Бедрос сказал, что ему понравилось это шоу. Он пожелал всем зрителям наслаждаться жизнью.

Пойте, танцуйте, шикарное шоу, — поделился эмоциями музыкант.

После того как он вернулся в зрительный зал, звёздный сын опять обратился к отцу.

Ох, проказник! — заявил Филипп.

Как писал NEWS.ru, участник шоу «Маска» Марк Тишман, который скрывался в костюме Белого Орла и выбыл из гонки на прошлой неделе, высказался о Ламе. Он уверен, что знает артиста, который скрывается в костюме. Тишман принял участие в афтершоу «Маска» на YouTube-канале НТВ, где рассказал, как чувствовал себя на сцене и что самое сложное для него было — выступать на полусогнутых ногах. Если бы он выпрямился, то сразу бы выдал свой рост и мог бы навести на себя подозрения.