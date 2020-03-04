https://static.news.ru/photo/d530b532-5dff-11ea-8e40-fa163e074e61_660.jpg Алексей Панин Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Российский актёр Алексей Панин в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что раскаивается в том, что поддерживал присоединение Крыма к РФ.

По его словам, он верил в «российскую пропаганду». Однако сейчас его мнение изменилось, так как ему «немножко открыли глаза». Панин отметил, что стыдится своих слов о вхождении полуострова в состав России.

Кроме того, актёр в нецензурной форме пожелал смерти всем россиянам и заявил, что намерен эмигрировать в Испанию. Он подчеркнул, что больше не ассоциирует себя с Россией, передают «Аргументы недели».

Ранее NEWS.ru писал о том, что актёр Алексей Панин в очередной раз оскорбил жителей России. По его словам, 70% россиян являются закомплексованными и ущербными.