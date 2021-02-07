Панин в женском белье устроил вечеринку с подругой и женой

Очередное фото на грани провокации выложил в своём Instagram актёр Алексей Панин. На кадре с эротической вечеринки он предстаёт в комплекте женского белья.
Как
Сначала актёр решил поделиться видео без цензуры, но после некоторых раздумий, удалил ролик и опубликовал только фото.
Интимные части тела Панин
Панин ты уже от безделья не знаешь, чем заняться. Такой сильный актёр... — написал один из комментаторов.
Другие напомнили актёру, что у него есть дочь, и он подаёт не самый лучший пример.
Звезда «Жмурок» и один из самых скандальных актёров российского кино 43-летний Алексей Панин связал себя узами брака с 40-летней Евой Тарлакян. Свадьба состоялась в декабре 2020 года, писал NEWS.ru.