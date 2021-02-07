Панин в женском белье устроил вечеринку с подругой и женой

https://static.news.ru/photo/1d394d38-43ea-11ea-a699-fa163e074e61_660.jpg Алексей Панин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Очередное фото на грани провокации выложил в своём Instagram актёр Алексей Панин. На кадре с эротической вечеринки он предстаёт в комплекте женского белья.

Как сообщил Пятый канал, на снимке также его супруга Ева Тарлакян и её подруга. Панин выбрал самый откровенный комплект.

Сначала актёр решил поделиться видео без цензуры, но после некоторых раздумий, удалил ролик и опубликовал только фото.

Интимные части тела Панин замазал , но это не спасло его от волны хейта от подписчиков. Впрочем, некоторые встали на защиту своего кумира, отметив, что каждый развлекается, как может.

Панин ты уже от безделья не знаешь, чем заняться. Такой сильный актёр... — написал один из комментаторов.

Другие напомнили актёру, что у него есть дочь, и он подаёт не самый лучший пример.

Звезда «Жмурок» и один из самых скандальных актёров российского кино 43-летний Алексей Панин связал себя узами брака с 40-летней Евой Тарлакян. Свадьба состоялась в декабре 2020 года, писал NEWS.ru.