Панин в США стал невестой? Как он там зарабатывает, на что готов ради денег

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Панин

Российский актер Алексей Панин предстал перед поклонниками в соцсетях в роли невесты — в свадебном платье и с макияжем. Как он зарабатывает таким образом, что за клип сняли с ним в США и поддержал ли он «голую» вечеринку?

Почему Панин надел платье невесты

Свое преображение в невесту Алексей Панин опубликовал на своей странице в соцсети. На фото накрашенного Панина в свадебном платье обнимает стилист Зара Александрова. Фото оказалось анонсом нового мероприятия в лос-анджелесском клубе Casey’s, где работает актер.

«10 февраля, "ЗАМУЖ PARTY" c группой «Бангладеш», — объявил Панин.

В комментариях на странице Алексея Панина поклонники оценили новый образ.

«Алексей Панин — это лицо нынешней Украины и символ Свободы», «Леша мочит как всегда, Украина с тобой!», «Он против установок общества, браво!» — пишут поклонники в комментариях.

Что за клип с Паниным сняли в США

На странице лидера группы «Бангладеш» Романа Рыбина появился видеоклип с Паниным в платье невесты в одной из главных ролей. Герои клипа идут к баптистской церкви, как новобрачные, однако потом жених приподнимает фату на «невесте»-Панине, показав его лицо, и тот начинает убегать.

В свадебном платье бежит от «жениха»-Рыбина по Лос-Анджелесу под припев: «Выходи за меня замуж, я знаю, ты давно об этом мечтаешь!»

Когда Панина поймать не удается, Рыбин в баре встречает Зару Александрову, которой предлагает кольцо.

Как Панин зарабатывает за рубежом

Ранее Алексей Панин жаловался, что его доходы сильно упали после отъезда в США. После ряда скандалов в Эстонии он лишился выступлений в Европе. Прожив около двух лет в Испании, Панин, предположительно, получил американский паспорт. Фотографию с документом он размещал в соцсетях.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Алексей Панин

В Лос-Анджелесе актер устроился в бар-ресторан Casey’s Pub. Там Панин ведет шоу «Мафия», проводя в качестве ведущего костюмированные вечеринки «в стиле 90-х в России». Кроме того, он рекламирует прокат автомобилей в Лос-Анджелесе, которым владеет его знакомый.

Поддержал ли Панин «голую» вечеринку

В эфире YouTube-канала DODOLEV Панин заявил, что не видит ничего плохого в мероприятии, организованном Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. По словам артиста, ему было бы приятно оказаться на такой вечеринке.

«Судя по фотографиям Лолиты и Киркорова, я не понимаю, что там произошло такого сверхъестественного? На них откровенные костюмы, это же прикольно! Что в этом плохого? Классная вечеринка! Мне было бы приятно оказаться там в кругу красивых людей», — заявил он.

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