Панин связался с мафией в США? Кем он стал, где живет, хочет ли в Россию Актер Алексей Панин нашел подработку в США в игре «Мафия»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Панин

Актер Алексей Панин пожаловался поклонникам, что после переезда в США ему постоянно не хватает денег. Как он оказался в США, какую работу смог найти в Америке, успел ли попасть в новые скандалы и планирует ли возвращаться в Россию?

Как Панин попал в США

После отъезда из России осенью 2020 года Алексей Панин некоторое время жил в Испании и выступал с гастролями по Европе. Однако впоследствии предпочел перебраться в Соединенные Штаты. В ноябре 2023 года актер похвастался американским паспортом.

«Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США. И американский паспорт в кармане», — объявил Панин в соцсетях.

Актер опубликовал фото из Сан-Франциско. В дальнейшем, по его словам, он собирался переехать в Лос-Анджелес.

С осени 2023 года дважды появлялись слухи, что Панина могут признать иностранным агентом в России. Соответствующий статус он не получил.

Кем работает Панин в Америке

Панин рассказывал своим подписчикам, что ему не хватает денег на жизнь в США.

Панин смог устроиться в ресторан, где играет с посетителями в популярную игру «Мафия» в качестве ведущего. Актер воспользовался тем, что его помнят по криминальной комедии «Жмурки», и устраивает игры в стиле «назад в 90-е». Участников игры он призывает приходить в соответствующих образах и награждает тех, кто смог отличиться.

«За лучший лук с меня бутылка», — рассказал Панин.

В Лос-Анджелесе Панин работает в ресторане Casey’s Pub. Кроме того, он рекламирует компанию автопроката Hollywood Rides.

MK.RU отмечает, что вместе с Паниным «Мафию» ведет бывший участник Comedy Club Александр Незлобин.

В какие скандалы успел попасть Панин

После скандальных выходок в России Алексей Панин успел поскандалить и в Европе: во время поездки в Эстонию актер в нетрезвом состоянии справил нужду возле массажного салона, а после устроил дебош и был задержан полицией.

В результате ряд его концертов в Прибалтике был отменен и актер задумался о новом месте жительства.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Алексей Панин

Вернется ли Панин в Россию

После отъезда Панина неоднократно появлялись слухи, что он может вернуться в Россию. Также предполагали возможность его депортации после дебоша в Эстонии.

В случае возвращения в Россию актера могут ждать обвинения по ряду уголовных статей: летом 2023 года в отношении него была начата проверка по делу об оправдании терроризма, а также в связи с дискредитацией ВС РФ и призывом к нарушению территориальной целостности России.

Кроме того, после принятия нового закона Панину могут быть предъявлены обвинения в пропаганде движения ЛГБТ (признано Верховным судом экстремистской организацией и запрещено в России). В своих соцсетях актер регулярно делает заявления в поддержку ЛГБТ, с осуждением высказывался о запрете ЛГБТ в России, а также публикует фото, которые могут быть сочтены пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

Читайте также:

Составлен список российских артистов, критикующих РФ и СВО из-за рубежа

Панина задержали за дебош в Эстонии: что случилось, депортируют ли его в РФ

Составлен список звезд, которые участвовали в «голой» вечеринке Ивлеевой