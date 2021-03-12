Панин снова сделал заявление об отказе от российского гражданства

Алексей Панин вновь заговорил об отказе от российского гражданства. Эту тему актёр поднимает не в первый раз, сейчас он переехал в Испанию.
Мать артиста умерла в январе этого года от коронавируса, причин приезжать в Россию у него больше нет. Но Панин так и не стал гражданином Испании, где купил недвижимость и проживает с 13-летней дочкой.
Я бы с удовольствием отказался от гражданства, если бы мне кто-то дал другое. Пока ни Испания, ни другие государства не горят желанием выдать мне гражданство. Так что я имею вид на жительство, — заявил Панин в эфире программы «Культурный код» на радио KP.RU.
Звезда «Жмурок» добавил, что никак не привязан к родной земле и приезжает на родину только подзаработать.
Я не хочу ехать в Россию. Я хочу приехать в Россию в баньку зимой, в прорубь попрыгать. Я хочу приехать в Россию сняться в кино, когда пригласят. Были съёмки, я прилетал, с удовольствием провёл пять дней. Поснимался, вернулся обратно. Я не могу сказать, что я так страдаю без России, — разоткровенничался актёр.
Чтобы получить гражданство Испании, актёру надо прожить в этой стране не менее десяти лет. Он переехал в курортный город Торревьеха под Аликанте только летом прошлого года. Вид на жительство не даёт Панину право официально работать в Испании.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Алексей Панин раскритиковал россиян из-за реакции на пляжное фото с его обнажённым телом. Ранее Панин обнародовал в соцсети фотографию, где сидит обнажённым на скале, воздев руки к небу. Снимок был сделан в Испании.
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