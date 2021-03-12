Панин снова сделал заявление об отказе от российского гражданства

https://static.news.ru/photo/2237ca04-83a3-11eb-812d-96000091f725_660.jpg Алексей Панин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Панин вновь заговорил об отказе от российского гражданства. Эту тему актёр поднимает не в первый раз, сейчас он переехал в Испанию.

Мать артиста умерла в январе этого года от коронавируса, причин приезжать в Россию у него больше нет. Но Панин так и не стал гражданином Испании, где купил недвижимость и проживает с 13-летней дочкой.

Я бы с удовольствием отказался от гражданства, если бы мне кто-то дал другое. Пока ни Испания, ни другие государства не горят желанием выдать мне гражданство. Так что я имею вид на жительство, — заявил Панин в эфире программы «Культурный код» на радио KP.RU.

Звезда «Жмурок» добавил, что никак не привязан к родной земле и приезжает на родину только подзаработать.

Я не хочу ехать в Россию. Я хочу приехать в Россию в баньку зимой, в прорубь попрыгать. Я хочу приехать в Россию сняться в кино, когда пригласят. Были съёмки, я прилетал, с удовольствием провёл пять дней. Поснимался, вернулся обратно. Я не могу сказать, что я так страдаю без России, — разоткровенничался актёр.

Чтобы получить гражданство Испании, актёру надо прожить в этой стране не менее десяти лет. Он переехал в курортный город Торревьеха под Аликанте только летом прошлого года. Вид на жительство не даёт Панину право официально работать в Испании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Алексей Панин раскритиковал россиян из-за реакции на пляжное фото с его обнажённым телом. Ранее Панин обнародовал в соцсети фотографию, где сидит обнажённым на скале, воздев руки к небу. Снимок был сделан в Испании.