Панин развелся и оформил вид на жительство

Российский актёр Алексей Панин сообщил в своём Instagram-аккаунте о получении вида на жительство в Испании. Ранее артист неоднократно заявлял о желании покинуть РФ.
Я даже вчера, по такому случаю, напился. Не пил два месяца, но получение ВНЖ стало большим поводом. Границы закрыты, но теперь я свободен!!! Ура! — написал он в своём посте.
Однако надолго уехать из России он не может, так как его дочь учится в московской школе. Также недавно Панин сообщил о своём официальном разводе с Людмилой Григорьевой. Их официальный брак длился с 2013-го по 2014-й год.
Ранее NEWS.ru писал, что российский актёр Алексей Панин не может вылететь с острова Маврикий из-за дебоша на борту авиакомпании Air France.
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