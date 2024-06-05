Панин раскрыл, что убедит его вернуться в Россию Панин заявил, что вернулся бы в Россию ради заработка

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Панин

Актер Алексей Панин в беседе с бывшим совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что не хочет возвращаться и жить в России. Однако артист допустил, что приехал бы на родину ради заработка.

Заработал денег, поснимался в кино, поехал дальше, — сказал Панин.

Звезда «Жмурок» уточнил, что ему не нравится менталитет россиян, который ему не под силу «переделать». Он также считает, что Россия населена «Климами Чугункиными», отсылая к персонажу произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце». В повести Чугункин описан как негодяй, уголовник и пьяница. По мнению Панина, должны «пройти века», чтобы в РФ что-то поменялось.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко выразил мнение, что Панин вряд ли сможет вернуться к съемкам в России. Эксперт усомнился, что кто-то захочет иметь какие-либо дела с артистом, занимающим активную антироссийскую позицию. По словам продюсера, Панин является гипертоксичным элементом для РФ.

Режиссер Олег Забугорский в свою очередь заявил, что Панин уже стал за границей очередной обедневшей звездой. По его словам, артист «доедает последний хрен без соли», и он такой далеко не единственный. Некоторые звезды при этом, как отметил Забугорский, устроились неплохо, например певица Алла Пугачева.