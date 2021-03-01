Панин раскритиковал россиян из-за реакции на его фото в обнажённом виде

https://static.news.ru/photo/8aafc196-7aa6-11eb-bb36-96000091f725_660.jpg Алексей Панин Фото: actor_ap/instagram.com

Актёр Алексей Панин раскритиковал россиян из-за реакции на пляжное фото с его обнажённым телом. Об этом он написал в своей публикации в Instagram.

Ранее Панин обнародовал в соцсети фотографию, где сидит обнажённым на скале, воздев руки к небу. Снимок был сделан в Испании.

Однако многие фанаты Панина посчитали выложенное фото чересчур откровенным. Отдельные комментаторы решили отправить жалобу администрации соцсети с просьбой заблокировать аккаунт актёра.

Артист отверг претензии и заявил, что со снимком «всё в порядке». Он добавил, что подобная подача «слишком свободна для россиянских мозгов».

Ранее Панина критиковали за то, что он делает свою интимную жизнь публичной. На это Панин назвал Россию «обречённой страной», в которой людям вбивали в голову, что секс — это постыдно.

Как писал NEWS.ru, ранее Панин показал испанский дом, где живёт с дочкой и мамой. Он проживает в городе Торревьеха в провинции Аликанте. Квартира актёра расположена в обычном многоэтажном доме, которых на юге Испании большое количество.