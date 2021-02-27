Панин голышом на скале посоветовал жить сегодняшним днём

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Актёр Алексей Панин призвал своих поклонников жить «здесь и сейчас». Он обратился к ним в Instagram, посоветовав ценить обычные минуты жизни, не думая о печалях прошлого и тревогах будущего.

Артист обнародовал в соцсети снимок, где сидит обнажённым на скале, воздев руки к небу. Судя по геотегу, кадр был сделан в городе Торревьеха в испанской провинции Аликанте.

Многие люди всю неделю ждут пятницу, весь месяц праздника, весь год лета, и всю жизнь счастья. А нужно радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением, — написал Панин.

Он рекомендовал «отдавать себя текущему моменту, а не ждать, пока наступит следующий». По мнению актёра, в жизни необходимо полностью наслаждаться «тем, что происходит в настоящую минуту».

Ранее, как писал NEWS.ru, 43-летний артист рассказал о своих сексуальных похождениях. Он заявил, что считает секс вдвоём извращением и предпочитает групповые удовольствия.