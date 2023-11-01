Панин похвастался паспортом США на фоне украинского флага Алексей Панин опубликовал фото американского паспорта на фоне флага Украины

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Панин

Российский актер Алексей Панин опубликовал в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию с паспортом гражданина Соединенных Штатов. Снимок артист сделал на фоне сине-желтого флага Украины.

Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США. И американский паспорт в кармане, — подписал артист.

Неделю назад стало известно, что звезда фильма «Жмурки» переехал в США и обосновался в Калифорнии. Актер сменил место жительства после громкого скандала в Европе. Панин заявил, что в ближайшее время возвращаться в Европу не планирует.

Незадолго до этого уехавшего из России артиста задержали в Таллине. По словам актера, которые приводит Telegram-канал Baza, он угодил в местный вытрезвитель вскоре после визита в публичный дом. Туда он пришел за алкоголем, так как ночью в Эстонии спиртное приобрести нельзя. Как подчеркнул актер, в заведении он «точно не дебоширил», однако «получился бытовой конфликт». Панин также признался, что в результате загула пропустил два своих рейса в Париж.

Портал delfi.ee при этом сообщал, что сотрудники полиции в Эстонии задержали Алексея Панина, после того как он устроил дебош. По информации портала, актер ломился к незнакомым людям, думая, что находится в отеле.