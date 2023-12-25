Панин нашел подработку в США после жалоб на нехватку денег MK.RU: Панин стал подрабатывать ведущим настольных игр в США

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский актер Алексей Панин после жалоб на нехватку денег устроился работать ведущим настольной игры «Мафия» в США, сообщает MK.RU. По данным издания, артист трудится в одном из дорогих ресторанов.

Так, Панин стилизовал мероприятие под лихие 90-е. Актер появляется перед гостями в соответствующем наряде и просит того же от игроков. Гости, которые наиболее точно подбирают образ, получают от Панина бутылку алкоголя.

За лучший лук с меня бутылка, — цитирует Панина издание.

По информации журналистов, компанию Панину в «Мафии» составляет российский комик Александр Незлобин. Кроме того, пишет MK.RU, бывший резидент шоу Comedy Club тоже жаловался на нехватку денег и поэтому работает в такси.

В октябре звезда фильма «Жмурки» сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что переехал в США и обосновался в Калифорнии. Актер сменил место жительства после инцидента в Европе.

Так, Панин находился по делам в Эстонии, где попал в громкий скандал. Как сообщал Telegram-канал SHOT, полиция Таллина задержала российского актера, когда он испражнялся на улице около массажного салона на глазах у прохожих. После этого Панин устроил пьяный дебош и пытался вломиться в квартиры местных жителей, думая, что находится в отеле. Он разбудил таллинцев около трех часов ночи, стучался в двери и бил посуду.