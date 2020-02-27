Александр Панайотов Александр Панайотов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Александр Панайотов прокомментировал информацию о своём участии в Евровидении. По его словам, никаких сообщений о том, что именно он будет представлять Россию на песенном конкурсе, он не получал.

Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Instagram был сделан вброс о том, что я якобы стану представителем от России на Евровидении. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк-новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации, — написал артист на своей странице в Instagram.

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Певец отметил, что единственный источник, которому стоит доверять в этом вопросе, — это Первый канал. Пока никаких официальных заявлений от руководства не было. Панайотов добавил, что догадывается о том, кто стоит за этими вбросами, однако конкретных имён не назвал.

Я не знаю кто, а главное зачем, это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально — то это очень цинично, — заключил он.

Ранее СМИ сообщили, что Панайотов победил в национальном отборе на вокальный конкурс «Евровидение», который пройдёт в голландском Роттердаме. Непосредственное участие в выборе композиции якобы принимал продюсер артиста — Григорий Лепс, писал NEWS.ru.

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