Панайотов назвал того, кто не хочет отправить его на "Евровидение"

https://static.news.ru/photo/d4e575fc-bc16-11ea-b515-fa163e074e61_660.jpg Александр Панайотов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Александр Панайотов рассказал, на ком лежит ответственность в том, что песни исполнителя на попали в шорт-лист для поездки на музыкальный конкурс «Евровидение-2021».

Вопрос не ко мне, а к Юрию Аксюте. Мы отправляли несколько песен, — приводит слова Панайотова «Собеседник».

Исполнитель уверен, что однажды он всё же отправится на этот конкурс, где имеет, по собственному убеждению, хорошие шансы на победу. В этом же году, считает артист, ставка была сделана на так называемую «новую школу» и молодых певцов. Что касается наличия голоса у исполнителя, то это сейчас никого не волнует, отмечает Александр.

Юрий Аксюта — главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала. В числе прочего, он занимается отбором участников от России на конкурсе «Евровидение».

Ранее NEWS.ru сообщил, что участник Евровидения-2021 от Грузии Торнике Кипиани пообещал изнасиловать матерей всех, кому не понравилась его песня для музыкального конкурса.