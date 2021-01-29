Памелу Андерсон обвинили в разрушении семьи

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Американскую актрису и фотомодель Памелу Андерсон, вышедшую замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста, обвинили в разрушении многодетной семьи. С упрёками в адрес звезды выступила бывшая сожительница её супруга Кэри.

По её словам, она прожила с Хейхерстом пять лет. Пара воспитывала троих детей от предыдущих браков. Кэри утверждает, что у них была счастливая семья, но Андерсон разрушила её, «украв» мужчину.

Женщина пояснила, что роман между Хейхерстом и актрисой начался около полугода назад. Первоначально он занимался реновацией дома звезды, а потом стал телохранителем. При этом он якобы неоднократно жаловался на «сумасшедший характер» знаменитости.

Во время пандемии Хейхерст стал оставаться у Андерсон дома по ночам. Всё это время Кэри следила за его детьми. Некоторое время спустя он признался ей в измене, но о предстоящей свадьбе ничего не сказал. О бракосочетании Кэри узнала из СМИ, сообщает The New York Post.

53-летняя Андерсон вышла замуж за 40-летнего Хейхерста 27 января. Церемония состоялась в загородном поместье звезды в Ванкувере.

Ранее NEWS.ru писал, что Андерсон раскритиковали пользователи соцсетей после признания в наборе лишнего веса в период карантина. Некоторые фанаты сочли, что актриса поощряет неестественную худобу и разрушает представление о естественной красоте.