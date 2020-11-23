Памела Андерсон столкнулась с критикой в Сети из-за слов о лишнем весе

https://static.news.ru/photo/a9ef1014-2d82-11eb-b6be-fa163e074e61_660.jpg Фото: face to face/Global Look Press

Американская актриса, супермодель и общественный деятель Памела Андерсон столкнулась с волной критики в свой адрес в Сети после публикации, в которой она призналась, что за время карантина набрала несколько килограммов.

53-летняя модель выложила свою фотографию в Instagram, признавшись в комментарии к ней, что за время пандемии набрала лишний вес и сейчас проводит дополнительные тренировки, чтобы вернуться в форму, пишет «Ридус».

Некоторые фанаты в ответ на публикацию актрисы написали ей, что Андерсон поощряет неестественную худобу и разрушает представление о естественной красоте.

Также отдельные пользователи раскритиковали её за большое количество пластических операций. Они уверены, что бесконечные вмешательства врачей только ухудшают внешний вид и старят актрису.

Пэмми, что ты сделала со своим лицом? Выглядит ужасно. Почему знаменитости не могут обойти стороной операции? — задаются вопросом пользователи социальной сети.

Из-за большого количества критикующих Андерсон удалила все неприятные сообщения и ограничила возможности для дальнейшего комментирования.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская телеведущая Ксения Бородина поделилась мнением незнакомого хирурга, которая по фотографии пыталась определить, какие пластические операции успела сделать знаменитость.