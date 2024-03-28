Pagesix: бывшую девушку 50 Cent обвинили в торговле людьми Pagesix: бывшая девушка 50 Cent Дафна Джой была вовлечена в торговлю людьми

Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Дафна Джой

Издание Pagesix сообщило, что бывшая девушка известного американского рэпера 50 Cent актриса и модель Дафна Джой была вовлечена в торговлю людьми. Как сообщает портал, она выполняла роль секс-работницы в преступной группировке.

Сама 37-летняя модель пока не комментировала эту информацию. 50 Cent также пока не высказывался по этому поводу. Актриса и рэпер встречались в 2011 году, в сентябре 2012 года у них родился сын.

Сам 50 Cent был арестован за помощь в продаже наркотиков, однако его условно-досрочно освободили. Дафна Джой играла в фильмах «Пираты Карибского моря: На странных берегах», «Подстава» и других.

Ранее стало известно, что 50 Cent во время своего выступления в Лос-Анджелесе швырнул микрофон в толпу фанатов и разбил лоб одной из посетительниц концерта. Инцидент произошел во время турне The final lap 2023.

Во время выступления ассистент рэпера дал ему несколько неработающих микрофонов подряд. Разозлившись, исполнитель со всей силы швырнул оборудование в толпу. Аппарат попал в голову ведущей местной радиостанции Power 106 Брианы Монгейн и рассек ей лоб. Девушке понадобилась госпитализация.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.