Падение, фонограмма, отмены: что происходит с концертами Орбакайте

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Кристина Орбакайте

На концерте певицы Кристины Орбакайте в Москве отключилась фонограмма, однако артистка нашла выход из ситуации. Что за черная полоса в концертной деятельности дочери Аллы Пугачевой, какие выступления отменили, где она сейчас живет?

Что случилось на концерте Орбакайте в Москве

6 марта артистка выступала в столичном баре Petter на Петровке. В своем Telegram-канале Орбакайте сообщила, что в какой-то момент произошел технический сбой и ей пришлось петь вживую вместе с залом.

«Когда вырубился звук на концерте, поем вместе с моими любимыми зрителями!» — подписала видео артистка.

На представленных кадрах заметно, что в тесном помещении зрители вместе с Орбакайте исполняют ее хит «Я не отдам тебя никому». Сама артистка спела пару слов, а после отвела микрофон от лица и стала пританцовывать вместе с бэк-вокалистками.

Что произошло на концерте Орбакайте в Петербурге

Во время концерта в Санкт-Петербурге 3 марта Орбакайте упала на сцене. Инцидент произошел в БКЗ «Октябрьский» на Лиговском проспекте.

В ходе выступления артистка подчеркнула, что рада видеть зрителей в важный для ее семьи день. Отмечается, что в первое воскресенье весны ее мать Алла Пугачева обычно принимала дома гостей и получала от них в подарок желтые цветы.

Позднее Орбакайте во время исполнения композиции «Я не отдам тебя никому» наступила на подол украшенного стразами балахона и упала. На помощь певице бросилась охрана.

«Снимайте его!» — потребовала она, и охранники избавили Орбакайте от плаща, под которым оказался другой концертный наряд.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Кристина Орбакайте

Почему отменяют концерты Орбакайте

В 2024 году Орбакайте планировала тур по России, однако ее выступления отменили в нескольких городах, в том числе в Улан-Удэ, Красноярске, Иркутске, Владивостоке.

Причиной отмены стала позиция общественных организаций, указывающих, что артистка живет за рубежом, но хочет зарабатывать в РФ.

«Орбакайте ничего не говорила про СВО. Но сейчас общество настроено резко против США, где многие артисты пропадают месяцами: у них там гражданство, дома, семьи. В трудную минуту они уехали из России и приезжают раз в полгода в РФ только заработать. Мягко говоря, часть россиян не понимает, как так можно — пару раз в год просто приехать в Россию, собрать, если можно так выразиться, дань и уехать безбедно жить в другую страну», — отмечал музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru.

В то же время журналист Сергей Соседов заявил NEWS.ru, что Орбакайте попала в западню из-за Пугачевой и пытается усидеть на двух стульях. По его словам, дочь за мать не отвечает, однако при этом нельзя полностью прекратить общение с Примадонной.

«Маму ей инкриминируют? Дочь за мать не отвечает. Она хочет усидеть на двух стульях, а что ей еще остается делать? Мать подалась во все тяжкие, несет ахинею, чтобы не потерять деньги на Западе, чтобы не закрыли все счета. И что, Орбакайте нужно отречься от матери? Она должна порвать с ней все связи? Это было бы дурно. Какой бы мать ни была, отрекаться от нее категорически нельзя. Поэтому она и помалкивает. Кристина попала в западню», — объяснил музыкальный критик.

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Кристина Орбакайте

Где живет Орбакайте

После концерта в Санкт-Петербурге Кристина Орбакайте ответила на вопрос журналистов о том, надолго ли она приехала в Россию.

«Я здесь живу», — заявила исполнительница.

После этого охранники Орбакайте оттеснили корреспондента в сторону и попросили не задавать певице провокационные вопросы.

Ранее сообщалось, что артистка в конце зимы 2023 года уехала в США вместе с мужем и дочерью. Отмечалось, что они живут в элитном комплексе в Майами.

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