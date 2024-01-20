Падение доходов, тусовка Ивлеевой, помощь Донбассу: как живет Ольга Бузова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Мать телеведущей и певицы Ольги Бузовой рассказала о текущих делах дочери. Какие у нее доходы и машина, что с личной жизнью, почему не пошла на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой?

Что с доходами Бузовой

По словам матери артистки Ирины Бузовой, доходы дочери в последнее время показали тенденцию к снижению. В течение восьми лет телеведущая ездит на стареньком Mercedes, и сейчас нет возможности поменять машину. Мать певицы отметила, что этому способствует текущая ситуация в России.

«Конечно, она на одной и той же машине ездит, это же понятно. Нет возможности поменять ее. Она хотела, но теперь не до жиру, ездим на том, на чем мы ездим. Доходы упали и не только. Такая ситуация в стране, что не до машины», — поделилась женщина в беседе с изданием «КП-Санкт-Петербург».

Почему Бузова не пошла на вечеринку Ивлеевой

20 декабря в московском клубе «Мутабор» состоялась скандальная «голая» вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой. Среди участников мероприятия Ольги Бузовой не было.

Журналисты поинтересовались у матери телеведущей, почему ее дочь не посетила тусовку Ивлеевой. По словам женщины, она не знает точных причин отсутствия Ольги на этой вечеринке. При этом Ирина Бузова не исключила, что певица не пошла на мероприятие из-за воспитания.

«Я такие вещи точно с ней не обсуждаю, это же ее жизнь, ее сфера, ее профессиональная область. Помогло ли ей мое воспитание в принятии решения о „голой“ вечеринке, я не знаю, ее надо спрашивать. Все родители мечтают об одном, когда носят под сердцем ребенка, — что он вырастет здоровым. Я строгая мама, однако иногда строгость идет в минус. Человек вырывается из домашней строгости и пускается во все тяжкие. Но возможно, мое воспитание вложило какие-то свои принципы в Олю», — сказала мать экс-ведущей телешоу «Дом-2».

Как Бузова помогает Донбассу

Представители СМИ спросили у матери исполнительницы, собирается ли Ольга отправиться в ближайшее время в Донбасс с гуманитарной миссией, как сейчас делают многие российские знаменитости. Женщина отметила, что не знает, собирается ли Бузова посетить передовую. В то же время Ирина отметила, что ее дочь регулярно помогает жителям Донбасса.

«Нет, я вообще про это (поездку в Донбасс. — NEWS.ru) ее не спрашивала, но она много отсылает вещей туда», — сказала она.

В октябре 2022 года Ольга Бузова посетила Донбасс вместе с фондом «Здоровое Отечество». Телеведущая лично разгрузила грузовик с гуманитарной помощью.

«Хочется видеть все-таки в глазах детей радость, счастье, потому что детство не вернуть», — заявила тогда Бузова.

С кем встречается Ольга Бузова

Мать артистки рассказала, что, по ее мнению, у Ольги сейчас нет молодого человека. В противном случае Бузова бы рассказала об этом.

«Думаю, что сейчас в личной жизни у нее никого нет, потому что, если бы был, наверное, меня бы поставила перед фактом», — уверена Ирина Бузова.

Женщина также опровергла информацию, что Ольга вновь сошлась с рэпером Давой (настоящее имя — Давид Манукян). При этом она не исключила, что Бузова может общаться с экс-возлюбленным в качестве друзей.

«Да я вас умоляю, этого (новые отношения с Давой. — NEWS.ru) в принципе не может быть. Другое дело, что Оля быстро все забывает и всем все прощает, поэтому обычное общение, конечно, возможно, почему нет. Детей они вместе не крестили, поэтому никакой ответственности друг перед другом у них нет», — заявила мать певицы, отвечая на вопрос журналистов.

Как Бузова встретила Новый год

Телеведущая встретила Новый год в компании близких людей. Во время празднования она была одета в платье бежевого цвета с украшением из золотых пайеток.

В личном блоге Бузова опубликовала видеоролик, в котором под бой курантов писала записку с желанием и поджигала ее. Затем она опустила ее в бокал игристого и выпила напиток. Сразу ей не удалось проглотить бумагу, поэтому пришлось помочь руками и съесть ее без напитка. Исполнительница не стала рассказывать о том, что было написано в записке.

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