Падчерица Урганта опубликовала шаловливый ролик с темнокожим женихом

Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе опубликовала в Сети страстный ролик с темнокожим женихом. Молодой человек в порыве жарких отношений даёт волю рукам и хватает Эрику пониже спины.
Девушка с вызовом подписала провокационный ролик:
Если тебя так не трогают, то ты не его любимая девушка!
instagram.com/e_ttg/
Пользователи в ответ осыпали пару комплиментами, назвав её «идеальной». Но нашлись и те, кто отнёсся негативно к порыву страсти между молодыми людьми. Некоторые посчитали, что слишком смелый ролик может не понравиться отчиму девушки Ивану Урганту: «Ваня не одобрит».
Эрика Кикнадзе уже не первый раз сталкивается с критикой в свой адрес. Подписчики критиковали девушку за её выбор и даже оскорбительно высказывались в адрес её молодого человека.
Что касается Урганта, он даёт полную свободу падчерице. Ведущий называет себя «идеальным воспитателем», потому что знает, как надо воспитывать детей.
Знаю, что нельзя с ребёнком говорить на повышенных тонах, нужно общаться с ним на равных, если ребенок ниже тебя — нужно присесть к нему, чтобы ваши глаза были на одном уровне, не говорить с ним свысока, всегда уважать его мнение, понимать, что это самостоятельный и разумный человек, чьё решение нужно принимать, — приводит мнение Урганта StarHit.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант редко показывает свою семью. Однако сегодня он похвастался снимками дочерей Валерии и Нины, а также жены Натальи Кикнадзе.