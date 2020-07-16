Падчерица Урганта опубликовала шаловливый ролик с темнокожим женихом

https://static.news.ru/photo/e68b0228-c7c8-11ea-b002-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе опубликовала в Сети страстный ролик с темнокожим женихом. Молодой человек в порыве жарких отношений даёт волю рукам и хватает Эрику пониже спины.

Девушка с вызовом подписала провокационный ролик:

Если тебя так не трогают, то ты не его любимая девушка!

instagram.com/e_ttg/

Пользователи в ответ осыпали пару комплиментами, назвав её «идеальной». Но нашлись и те, кто отнёсся негативно к порыву страсти между молодыми людьми. Некоторые посчитали, что слишком смелый ролик может не понравиться отчиму девушки Ивану Урганту: «Ваня не одобрит».

Эрика Кикнадзе уже не первый раз сталкивается с критикой в свой адрес. Подписчики критиковали девушку за её выбор и даже оскорбительно высказывались в адрес её молодого человека.

Что касается Урганта, он даёт полную свободу падчерице. Ведущий называет себя «идеальным воспитателем», потому что знает, как надо воспитывать детей.

Знаю, что нельзя с ребёнком говорить на повышенных тонах, нужно общаться с ним на равных, если ребенок ниже тебя — нужно присесть к нему, чтобы ваши глаза были на одном уровне, не говорить с ним свысока, всегда уважать его мнение, понимать, что это самостоятельный и разумный человек, чьё решение нужно принимать, — приводит мнение Урганта StarHit.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант редко показывает свою семью. Однако сегодня он похвастался снимками дочерей Валерии и Нины, а также жены Натальи Кикнадзе.