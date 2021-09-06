Падчерица Норкина оказалась кинозвездой и пассией сына Шахназарова

Одна из дочерей новой жены телеведущего Андрея Норкина Варвара Бородина оказалась известной киноактрисой и подружкой сына Карена Шахназарова. Ведущий сыграл свадьбу с новой избранницей Ириной через год после смерти жены Юлии, с которой прожил 30 лет, сообщает KP.RU.

Ирине 60 лет, у неё уже трое внуков, одна из внучек является дочерью Варвары. Зрителю Бородина известна по сериалам «Молодёжка», «Чёрный квадрат», «Алиби». В кино актриса отметилась в ленте «Килиманджара» с Павлом Прилучным, снялась в фильмах «Приворот» и «Свадьбы не будет».

Варвара была замужем за сооснователем сообщества тревел-предпринимателей Леонидом Пустовым. Сейчас она встречается с актёром Сергеем Шахназаровым, сыном легендарного режиссёра Карена Шахназарова.

Ранее стало известно, что Норкин взял в жёны свою давнюю подругу Ирину Бородину. Ещё до церемонии бракосочетания Норкин публиковал снимки вместе со своей, как оказалось, невестой.