Падчерица Игоря Крутого похвасталась пышными формами

https://static.news.ru/photo/3e7f043c-4cbe-11eb-88a1-fa163e074e61_660.jpg Игорь Крутой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Падчерица Игоря Крутого Виктория опубликовала откровенное фото в блузке с глубоким декольте. Девушка является обладательницей пышных форм и любит демонстрировать это публично.

Виктория — приёмная дочь Игоря Крутого, которая родилась от первого брака жены музыканта Ольги. Её родители разошлись, когда девочке было четыре года. Мать Виктории переехала в США, а после забрала дочку с собой.

Игорь Крутой считает 25-летнюю Викторию своей дочерью и не делает разницы между ней и своей родной дочерью Александрой. Он принимает участие в жизни обеих девушек. Вот и в этот раз звёздный отец решил поддержать дочь.

Горжусь своей старшенькой, — написал музыкант в комментариях.

Горячее фото привлекло внимание и бывшего мужа Виктории Давида Берковича. Он посоветовал бывшей жене «остыть».

Ранее NEWS.ru сообщал, что после того как создатель группы «Ленинград», а ныне политик Сергей Шнуров написал стихотворение о беременности 29-летней жены Ольги Абрамовой, которая подарит музыканту третьего наследника, одним из первых поздравил продюсер и композитор Игорь Крутой.