Падчерица Эминема объявила себя небинарной персоной

Падчерица американского рэпера Маршалла Мэтерса III (Эминем) объявила себя небинарной персоной и попросила называть её мужским именем Стиви Лэйн. Под публикациями в TiKTok 19-летний подросток начала ставить хештеги #genderfluid («гендерфлюид»), #bi («бисексуал») и #nonbinary («небинарный»). Она также разрешает обращаться к себе как в женском и мужском роде, так и во множественном числе.
Когда-то Стиви звали Уитни, он
Накануне Ким Скотт госпитализировали после попытки суицида. 30 июля неизвестный вызвал полицию и медиков в её дом в Мичигане, рассказав о суицидальном поведении женщины. Ким проявляла агрессию, начала драться с полицией. Силовикам пришлось её усмирить, однако врачи всё равно не смогли провести осмотр.
Эминем и Ким поженились в 1999-м, развелись через два года и снова сошлись на несколько месяцев в 2006 году. Их дочери Хейли Джейд уже 25 лет.
Ранее сообщалось, что российский рэпер Давид Нуриев (Птаха) перестал выходить на связь после того, как попал в больницу. Причиной срочной госпитализации звезды, вероятно, стал холецистит. О воспалении у хип-хоп-исполнителя стенок желчного пузыря сообщили СМИ.