Падчерица Эминема объявила себя небинарной персоной

Падчерица американского рэпера Маршалла Мэтерса III (Эминем) объявила себя небинарной персоной и попросила называть её мужским именем Стиви Лэйн. Под публикациями в TiKTok 19-летний подросток начала ставить хештеги #genderfluid («гендерфлюид»), #bi («бисексуал») и #nonbinary («небинарный»). Она также разрешает обращаться к себе как в женском и мужском роде, так и во множественном числе.

Когда-то Стиви звали Уитни, он идентифицировал себя как женщину. Его матерью является бывшая жена музыканта Ким Скотт, биологическим отцом — покойный татуировщик, неоднократно попадавший в тюрьму. В 2020-м он умер в возрасте 40 лет. Эминем усыновил Стиви в 2005-м.

Накануне Ким Скотт госпитализировали после попытки суицида. 30 июля неизвестный вызвал полицию и медиков в её дом в Мичигане, рассказав о суицидальном поведении женщины. Ким проявляла агрессию, начала драться с полицией. Силовикам пришлось её усмирить, однако врачи всё равно не смогли провести осмотр.

Эминем и Ким поженились в 1999-м, развелись через два года и снова сошлись на несколько месяцев в 2006 году. Их дочери Хейли Джейд уже 25 лет.

Ранее сообщалось, что российский рэпер Давид Нуриев (Птаха) перестал выходить на связь после того, как попал в больницу. Причиной срочной госпитализации звезды, вероятно, стал холецистит. О воспалении у хип-хоп-исполнителя стенок желчного пузыря сообщили СМИ.