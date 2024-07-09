«Пацаны, хорош, перебор»: Кудрявцева заступилась за «страдающую» Алсу Кудрявцева заступилась за Алсу на фоне скандала с супругом

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лера Кудрявцева

Певица Алсу очень сильно любила своего мужа Яна, для нее невыносимо трудно проходить через расставание с ним, написала в Telegram-канале телеведущая Лера Кудрявцева. Она призвала прекратить попытки обелить супруга артистки и понять невыносимую боль любящей женщины.

Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Также знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей. Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери. Поэтому, пацаны, хорош писать о том, что Ян молодец и в белом пальто. Ну правда, перебор, — написала Кудрявцева.

Ранее Алсу подала иск о разделе имущества с бизнесменом Яном Абрамовым. Иск был зарегистрирован в Савеловском районном суде 2 июля, в нем рассматривается вопрос о разделе совместно нажитого имущества между супругами.

Муж Алсу Абрамов предложил мирное урегулирование семейного кризиса и сделал роскошный подарок жене в честь дня рождения. Она же заявила, что не собирается отказываться от идеи развода. По словам исполнительницы, решение о расставании с супругом ею принято однозначно, «назад дороги нет». Алсу также подчеркнула, что суд дал им два месяца не для примирения, а для урегулирования споров с разделом имущества.