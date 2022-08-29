Оззи Осборн захотел уехать из США The Observer: Оззи Осборн хочет уехать из США из-за роста преступности

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Рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн заявил, что хочет покинуть США. Там британский музыкант проживает более двадцати лет. В интервью The Observer он сообщил, что в стране наблюдается рост насилия и преступности.

Я сыт по горло ежедневными убийствами людей. Одному Богу известно, сколько людей уже погибли из-за нападений на школы. <...> Я не хочу умереть в Америке. Я англичанин и хочу вернуться домой, — сказал 73-летний Осборн.

Его супруга Шэрон добавила, что США кардинальным образом изменились и в стране не осталось ничего «объединяющего», По мнению женщины, Америка стала «ненормальным местом для жизни».

С начала года по США прокатилась волна массовых убийств. Так, в конце мая 18-летний житель города Ювальде штата Техас Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе города. Он был вооружён пистолетом и винтовкой. В результате погибли 19 детей и двое взрослых.

Чуть ранее другой 18-летний юноша в городе Буффало, штат Нью-Йорк, расстрелял 10 человек в продуктовом супермаркете. По мнению полиции, он руководствовался мотивами расовой ненависти.